Mes del testamento CDMX: Requisitos y costo con descuento en Septiembre

Este mes de septiembre aprovecha los beneficios que el Gobierno de la Ciudad de México trae en la Campaña Nacional del mes de testamento y ahorra hasta un 50% en la realización de tu trámite.

Un testamento te permite evitar problemas familiares, gastos no contemplados y pérdidas de tiempo. Su principal beneficio es su capacidad de asegurar y brindar certeza a las familias mexicanas sobre sus patrimonios.

Recuerda que en un testamento puedes heredar bienes, derechos y obligaciones, así como futuros bienes a familiares. Además, si ya realizaste tu trámite y quieres modificarlo, puedes hacerlo; el último testamento invalida al anterior o anteriores

Tener un testamento en regla es tener la certeza de que se está otorgando tranquilidad al futuro de nuestros seres queridos.#SeptiembreMesDelTestamento#UnNotariadoSiempreContigo #NotariadoMexicano#ContigoSi pic.twitter.com/Q1gOJ3Gxva — Notariado Mexicano (@notariadomex) September 1, 2023

¿Qué necesito para tramitar mi testamento?

En la Ciudad de México, es necesario que acudas a una Notaría Pública y proporciones tus datos generales; deberás presentar tu identificación oficial, cubrir el costo y, posteriormente, expresar voluntad.

En la mayoría de los casos no es necesario que lleves testigos, sólo son requeridos cuando la persona interesada no sepa leer, escribir, firmar, sea invidente, sorda o no hable español.

¿Cuánto cuesta realizar mi trámite?

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la CDMX el costo para tramitar el testamento estará contemplando un costo de $3, 500 pesos, incluyendo impuestos. Esto representa un ahorro de hasta el 50%, ya que en distintas entidades federativas el precio va de los $5,000 a $7,000.

Según el Directorio de Notarios, algunas notarías estarán disponibles en un horario de 9:00 a 14:00 horas en fines de semana, sin embargo, puedes consultar el directorio para encontrar la notaría más cercana de acuerdo a tu alcaldía y colonia.