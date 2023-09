Firma WTTC, ASETUR y CONCANACO convenio para cuidar el ambiente

Este lunes el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, (WTTC por sus siglas en inglés), la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Turismo (CONCANACO) firmaron un acuerdo para impulsar la sostenibilidad en la industria turística en México.

El convenio tiene como objetivo la promoción de los “Hotel Sustainability Basics o Fundamentos de Sostenibilidad Hotelera” que establecen “estándares mínimos” para los establecimientos que dan alojamiento, tratándose de pequeñas casas de huéspedes o grandes hoteles, puedan certificarse como un espacio sostenible.

Se trata de un conjunto de 12 criterios que los hoteles deben implementar como mínimo para impulsar viajes con turismo responsable y sostenible con la naturaleza. Y es que los prestadores de servicios turísticos del país reconocieron que la llamada industria sin chimeneas, debe ser respetuosa y tener cuidado con el medio ambiente.

Juan Enrique Suárez del Real, secretario de Turismo de Nayarit y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, dijo que el sector turismo debe demostrar ahora porque se le ha llamado una industria sin chimeneas.

“Hoy gracias a estos convenios… vamos a poder reflejar realmente porque somos una industria sin chimeneas. Realmente vamos a trabajar de la mano, a dar todo el soporte y a recibir todo el aporte de los hoteles para que podamos realmente implementar y que no se quede solamente en poner una tarjeta. Hoy hay en muchos lugares donde dice que no quieres que se haga en tu habitación, si no quieres que tus sábanas se cambien, deja la tarjetita porque estamos con el medioambiente”.

Con los 12 puntos se van a generar cambios fundamentales en México para que todos los turistas que lleguen a pernoctar ya sean nacionales o internacionales, vean que se están preocupando por cuidar el medioambiente.

En el primer año, los hoteles deben cumplir con ocho de los 12 criterios y después comprometerse a trabajar para cumplir con el resto de los criterios hacia el tercera año.