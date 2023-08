Oportunidad Laboral en Canadá: Vacante con sueldo de 300 pesos por hora

Canadá te ofrece una oportunidad de empleo con un atractivo sueldo de aproximadamente 300 pesos mexicanos por hora. Si estas en busca de un trabajo como conductor (Clase 1), esta vacante en la empresa Canada Cartage, ubicada en Laval, Quebec, podría ser justo lo que necesitas.

Detalles de la vacante:

- Empresa: Canada Cartage

- Ubicación: Laval, Quebec

- Posición: Tiempo completo, de lunes a viernes, iniciando entre 6:00 y 9:00 horas

- Sueldo: 24.18 dólares por hora (alrededor de 300 pesos mexicanos considerando que es dólar canadiense)

- Responsabilidades: Realizar entregas en tiendas locales y alrededores

- Requisitos: Buena atención al cliente, aptitud física para cargar hasta 50 libras, contar con el Registro de Operador de Vehículos Comerciales (CVOR ) y habilidades de conducción en ciudad y carretera.

Beneficios ofrecidos:

- Uniforme y botas de seguridad

- Unidades modernas y funcionales

- Programas de capacitación continua

- Teléfono de la empresa

- Descuentos en gimnasios, servicios para automóviles, planes de teléfono móvil, entre otros.

- Oportunidades de crecimiento y pensión para el retiro

¿Cuál es el proceso de aplicación?

Si cumples con los requisitos, no esperes más. Regístrate pronto para tener la oportunidad de ser seleccionado para una entrevista. La vacante no establece un plazo específico, por lo que es recomendable actuar rápidamente. No importa tu género ni raza, la oportunidad esta abierta para todos. Durante el registro deberás proporcionar tu CV, información personal y opcionalmente, una carta de presentación o perfil laboral.