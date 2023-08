Coparmex-CDMX pide no presionar a escuelas para uso de Libros de Texto

El Centro Empresarial Ciudad de México (Coparmex-CDMX) exhortó a organizaciones ciudadanas y autoridades educativas a no presionar ni a los padres de familia ni a las escuelas en la utilización o no de los nuevos Libros de Texto Gratuito.

En conferencia de prensa para fijar su postura en este tema, la presidenta de la Comisión de Educación de la Coparmex CDMX, Patricia Ganem Alarcón, dijo que se han planteado algunos contenidos que no han gustado ni a los maestros ni a las madres y padres de familia por lo que seguramente ahí habrá algunas “diferencias”.

“Pedimos que no presionen a los padres de familia y a los maestros en utilizarlos o en utilizarlos todos, si queremos una transformación de las escuelas y de las aulas no podemos seguir con viejas prácticas de vigilancia, entrega de evidencia, regaños a las maestras y los maestros porque no han rellenado los libros de texto”, advirtió la especialista.