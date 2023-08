Advierte AMLO que regalará libros de texto en la calle a quien los quiera

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno respetará el freno judicial a los libros de texto en los estados de Chihuahua y Coahuila, a pesar de ser un asunto de “politiquería”.

Durante su tradicional y diaria conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, consideró que es una decisión “arbitraria, injusta, tendenciosa y conservadora”, pidió no adelantar vísperas y esperar a una resolución definitiva; además, hizo un llamado a los padres de familia para considerar dichas acciones y de paso advirtió que incluso en los estados donde se ha impedido la distribución de este material didáctico podría organizar “tianguis” de libros para regalárselos a quienes los quieran

“Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos me refiero a que no se echen a perder utilizarlos, ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros, pude ser que se amparen también ¿no? si por ejemplo por las casas quiém quiere tianguis tianguis de libros aquí, aquí hay libros para los que quieran vengan y ya pero no nos adelantemos pérense”, apuntó el primer mandatario.

López Obrador anticipó que continuará el debate en torno a los libros de texto, e incluso consideró que otras entidades del país aún pueden impedir su entrega, pero pidió no adelantar vísperas ya que el próximo lunes 28 de agosto reinician las clases “y yo estoy seguro que la mayoría de los estados, en la mayoría de las escuelas públicas se van a tener los libros, donde no hay estos amparos o estas controversias”, puntualizó.

En ese sentido condenó la quema de libros en el estado de Chiapas al tiempo que dijo sentirse orgulloso por los materiales didácticos, defender la educación pública y “no quedarse callado” ante el clasismo, racismo y la corrupción.

“Es muy retrógrada, medieval, de la inquisición destruir libros, quemar libros”, condenó el primer mandatario, para luego manifestarse orgulloso por los materiales didácticos, defender la educación pública y “no quedarse callado” ante el clasismo, racismo y la corrupción”, aseguró el jefe del Ejecutivo Federal.