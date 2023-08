El diputado federal Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, propuso reformas al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, para que el pago del aguinaldo pase de 15 a 30 días en las empresas del sector privado.

Explicó que hay una gran diferencia en esta prestación que reciben los trabajadores del sector privado y los que están al servicio del Estado, lo que refleja la discriminación y las desigualdades existentes entre las normas de trabajo.

El legislador de Morena consideró que esta desigualdad propicia, además, el aumento de la brecha salarial entre el salario de los hombres y de las mujeres del sector laboral, y atenta contra los principios pro persona, progresividad de los derechos humanos y no discriminación, previstos por el artículo primero constitucional.

Manuel de Jesús Baldenebro recordó que la obligación del patrón a pagar el aguinaldo surgió en la Ley Federal del Trabajo en el año 1970, pero dicha prestación no ha sufrido grandes cambios en favor de los trabajadores, con excepción de la reforma de 31 de diciembre de 1975, consistente en que los trabajadores que no hayan cumplido un año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional de éste, conforme al tiempo que hubieren trabajado.

El diputado morenista remarcó que su propuesta plantea que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a treinta días de salario por lo menos.

Los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional, conforme al tiempo que hubieran trabajado.