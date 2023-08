Asegura SEP que en breve se publicarán programas sintéticos en el DOF

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicará en cuestión de minutos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los programas sintéticos de los nuevos planes y programas de estudio para el ciclo escolar 2023-2024, aseguró su titular Leticia Ramírez.

De esta forma, se resolvería a favor de la SEP el único amparo vigente, según lo comentado en la conferencia del pasado viernes por la responsable de la política educativa nacional, quien refirió que en esta batalla legal por el nuevo modelo educativo, hubo seis amparos en contra de los planes de estudio y 12 relacionados con los libros de texto gratuitos.

De estos, señaló, sólo uno con vida que concluiría con la publicación de los programas sintéticos, en una fecha previa al 28 de agosto, cuando inicia el próximo ciclo escolar.

“Seguimos el proceso administrativo y estamos a unos minutos de tener subidos ya los programas sintéticos en el diario oficial de la Federación, espero que podamos informarlo en unos minutos”, aseguró Leticia Ramirez Amaya.

En lo que fue la sexta conferencia para explicar los libros de texto gratuito en Palacio Nacional, en esta ocasión el libro de quinto grado, la titular de la SEP manifestó su rechazo a la convocatoria hecha por el Partido Acción Nacional (PAN) de destruir estos materiales educativos.

“Me parece que sería muy muy lamentable que haya alguien que secunde alguna idea de quemarlos, simple y sencillamente no me parece, que no me cabe en la cabeza creo yo que esa no es una forma de cuestionar, no es una forma de crear, no es una forma de construir, esta es una actividad que simplemente yo no la comparto”, expresó la secretaria de Educación.

Leticia Ramírez Amaya, aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la única institución que “tiene la facultad y es la responsable de hacer llegar los libros de texto ( a todo el país) y cumpliremos con esta obligación”, sentenció.

Indicó qué ya se han distribuido 90 millones de libros en los estados, porque “estamos cumpliendo con nuestra obligación constitucional y son materiales que tienen sustento pedagógico, científico y legal, así que vamos a esperar a ver lo que sucede”.

La funcionaria aprovechó también para aclarar cómo estuvo la votación sobre la distribución de los LTG durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) en el estado de Hidalgo.

“Estuvieron presentes 31 estados, hubo dos abstenciones y de esas y de los que firmaron estar de acuerdo en que se repartan los libros de texto gratuitos, como tres estados que hicieron un voto particular esperando la resolución jurídica, así quedó en la mañana los estados, están en la disposición de trabajar con la propuesta educativa que tiene como eje fundamental el humanismo y es una educación científica”, puntualizó.