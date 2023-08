Crece empleo en sector manufacturero, suma tres meses al alza: INEGI

Durante el pasado mes de junio el personal ocupado total del sector manufacturero creció 0.3 por ciento a tasa mensual con lo que ya son tres meses ininterrumpidos de crecimiento, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, el organismo autónomo destacó que de igual forma con respecto a mayo del presente año, las horas trabajadas aumentaron 0.6 por ciento; sin embargo, las remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones sociales), disminuyeron 0.1 por ciento.

De acuerdo con la encuesta en junio del presente año, a tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total incrementó 0.4 por ciento; mientras que las horas trabajadas se elevaron en 0.3 y las remuneraciones medias reales en 4.5 por ciento.

Por tipo de contratación, el INEGI informó que el personal no dependiente de la razón social aumentó 2.7 por ciento y el personal dependiente 0.3, sobre el número de obreros (as) y técnicos (as) en producción subió 0.3 por ciento y aquellos a los que corresponden labores administrativas, contables y de dirección, se incrementaron en 0.5 por ciento.

En cuanto a las horas trabajadas por el personal ocupado total en las industrias manufactureras el Instituto informó que éstas crecieron 0.6 por ciento respecto a las del mes anterior de este 2023.

Por categoría de las personas ocupadas, aquellas que corresponden a personal dependiente de la razón social ascendieron 0.6 por ciento; en tanto las horas trabajadas tanto de obreros como de técnicos en producción avanzaron 0.2 por ciento y las correspondientes a empleados administrativos, contables y de dirección, fueron de 2.1 por ciento mientras que las correspondientes al personal no dependiente, el aumento fue de 0.2 por ciento.