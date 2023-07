El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, aclaró que la mancha de hidrocarburo que se observa en las inmediaciones de la plataforma Ek-Balam, en la Sonda de Campeche, no es propiamente un derrame de petróleo sino una fuga de las chapopoteras de Cantarell.

En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que se distorsionó la información respecto al tamaño de la fuga, de hecho, desmintió la existencia de un derrame masivo de crudo como se informó en algunos medios de comunicación y que el derrame abarcaría más 400 kilómetros cuadrados de extensión.

Aunque, Octavio Romero reconoció que, si hubo dicha fuga, pero muy pequeña con motivo de la renovación de 24 kilómetros de ductos luego de 32 años de servicios. Señaló que las chapopoteras son fenómenos naturales que se formaron hace millones de años y que la mayor de ellas se ubica precisamente en el campo petrolero de Cantarell.

El director de PEMEX dijo que se vale disentir y pensar diferente; pero se quejó de los medios que informaron con exageración dicha fuga, al insistir que lo que ocurrió son iridiscencias de aceite ligero que de forma natural se produce en los campos petroleros.”,

“En promedio estas chapopoteras de Cantarell, en promedio tiran 387 barriles por día en comparación con el campo de EK-Balam, que, si pensáramos, que no fue sí, que fugó el mismo volumen durante 18 días, el promedio habría sido 76 barriles diarios durante los 18 días. Está bien tener diferencias ideológicas, lo que no está bien es mentir, lo que no está bien es desinformar a la gente”.

Tratando de minimizar aún más las consecuencias de este derrame, Octavio Romero Oropeza, insistió que se registró una pequeña fuga en un ducto erosionado del tamaño menor al de un bolígrafo.