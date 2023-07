Fallece Tony Bennett a los 96 años; Estas fueron sus canciones más exitosas

Fallece Anthony Dominick Benedetto, conocido desde los 15 años por su inigualable voz como Tony Bennett, el cantante padecía alzhaimer, motivo por el cual se retiró de los escenarios en 2021.

Su publicista Sylvia Weiner, confirmó la triste noticia de este viernes. En un comunicado informó que a Bennett de 96 años, “le sobreviven su esposa, Susan Benedetto, sus dos hijos, Danny y Dae Bennett, sus hijas Johanna Bennett y Antonia Bennett, y nueve nietos”.

Canciones más famosas de Tony Bennett



Entre sus melodías representativas se encuentran “I Left My Heart in San Francisco", "Fly Me to the Moon" y "Steppin 'Out With My Baby" y dúos con Lady Gaga, incluidos "Love For Sale" y "Anything Goes" entre otras.

Sus últimos duetos incluyeron a Lady Gaga, y anterior a ella Amy Winehouse, entre las voces mexicanas, entonó canciones con Vicente Fernández, Thalía, y con el español Alejandro Saenz.

La voz de Bennett dejó de escucharse hoy en Nueva York, luego de siete décadas de emocionar corazones, q.e.p.d.