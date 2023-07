El estreno de la película Barbie causó revuelo pero no de la mejor manera y es que desafortunadamente personas aprovechadas abusaron de la "necesidad creada" de quienes esperaban el lanzamiento de palomeras, vasos y artículos especiales que llevaban tiempo promocionando en establecimientos reconocidos.

Tanto cadenas de cine como tiendas departamentales aprovecharon la euforia del momento por el filme más rosa de la temporada, ofreciendo líneas de ropa con motivo de Barbie, al igual que en el área de dulcería de los cines, habría palomeras y vasos edición especial y limitada.

El caos se desató cuando gente formada desde las 4am (sabido por comentarios en videos que circulan en redes) pedían ser atendidos antes de la hora de apertura, situación que les fue negada, pero al dar la hora de entrada se llevaron la amarga sorpresa de que "Ya no tenían inventario, estaba agotado", ¿qué?, hasta donde se tenía entendido "no se haría venta de artículos sino hasta el estreno", ¿ya no había el primer día a primera hora?... No había en el cine porque en páginas de redes sociales y plataformas de venta, estaban siendo revendidas hasta en $1500 por artículo.

Distintos cines fueron "quemados" en redes sociales, etiquetando al perfil de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) denunciando estafa y fraude al promocionar un producto que los empleados de diversos establecimientos estaban aprovechando para revender con descaro. Pero eso no fue todo, pues se desataron peleas en diversos establecimientos.

Así es como los mismos empleados de Cinépolis se llevaron todos los vasos de Barbie de Cinépolis Patio Acapulco @Cinepolis pic.twitter.com/A0R72SvGMU — Bren (@brenda_jijon) July 20, 2023

Así los acaparadores en @cinemex llevándose las pocas piezas que llegaron @Barbie literal acapararon mas de 30 vasos y 20 palomeras. el argumento de los empleados es que no hay restricción, pero por lo visto tampoco sentido común. Mas vale un cliente feliz que 300 encabronados. pic.twitter.com/apMJLz7xvd — Ado azteca (@RobeAd0) July 20, 2023

2/

Esto se presenta en varios #Cinemex, ya que hay pocas unidades de vasos #Barbie o incluso los mismos trabajadores no quieren vender más. Esto provoca el enojo de las personas que llegaron temprano.



🎥 Tiktok: tezzaramirez pic.twitter.com/072AFpZADJ — Paulina Díaz (@Just__Pau) July 20, 2023

Los cines no fueron los únicos en presenciar riñas por la falta de productos, en Guadalajara, una tienda departamental famosa sufrió alboroto al abrir sus puertas para vender la línea especial de Barbie, lo que de nueva cuenta, se subió a redes con mensajes de tristeza por el actuar de las personas sólo por una tendencia.

Lleno más @ZARA con la gran barata de ropa Barbie que las funciones en Cinépolis 🤣🤣🤣



Hasta pleito de shashas por toba de 20 pesos y lo peor en una metrópoli donde día a día demuestran lo codo y marros que son, ah! Pero ell@s muy p3rras en pose de ricas endeudadas pic.twitter.com/NTzUnYK6ol — I Quintero 🇲🇽 🇷🇺 🇩🇪 ❤️🧡💛💚🩵💙💜 (@IQuintero79) July 21, 2023

Las situaciones encadenadas a una buena venta de producto en este caso la película fue enorme, pero el hecho de aprovecharse de la situación y exagerar la necesidad por tener algún producto no es justificable.