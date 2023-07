Amor de tres…¿una buena relación?

¿Qué pensarías si te dijera que el amor de tres no es tan mala idea? ¿Y de seis? Mira ya no me voy más lejos porque creo que todavía no estamos listos para eso, o igual y sí pero no nos lo habíamos cuestionado.

En “Somos nosotros”, un tercero irrumpe en la vida de una pareja feliz y el mundo que habían construido se sacude. Es una comedia que llega para que uno se vaya a sentir y reconocer las propias emociones, pero sobre todo, para que salga con más preguntas que respuestas.

En esta entrevista con Jhans hablamos sobre monogamia, poliamor, responsabilidad afectiva, posesividad y hasta capitalismo.

“Somos nosotros” se presenta los viernes 20:30 horas, sábado y domingo 18:00 horas. Dura aproximadamente 80 minutos y la recomendación es que el público que va sea a partir de 15 años en adelante.