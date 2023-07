Ceniza Volcánica del Popocatépetl cubre alcaldías del sur de CDMX | VIDEOS

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó por la caída de ceniza volcánica en las alcaldías del sur de la Ciudad de México.

Ante la emergencia, la Secretaría señala que se observan emisiones continuas de vapor de agua con ligero a moderado contenido de ceniza volcánica, la cual se prevé que se desplace con dirección Oeste-Noroeste o al Oeste.

Alcaldías donde se reporta caída de ceniza del Popocatépetl

Las demarcaciones que más afectadas se han visto por la llegada de pluma de ceniza son: Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Ciudadanos de estas áreas de CDMX han hecho sus reportes compartiendo videos donde claramente se aprecia la lluvia de ceniza y objetos cubiertos por ella como automóviles y ventanas.

Se hace el llamado a la población para seguir las recomendaciones que son:

Si es necesario salir de casa, hay que proteger nariz y boca, porque la ceniza puede irritar el sistema respiratorio, evitar uso de lentes de contacto y no realizar actividades al aire libre.

No dejar alimentos a la intemperie, tapar los depósitos de agua, cerrar puertas y ventanas, cubrir las alcantarillas, no dejar animales de compañía al exterior, cubrir vehículos para evitar daño en los motores y filtros de aire, no remover la ceniza con agua, sino barrerla.