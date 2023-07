Minimiza Martí Batres el intento de extorsión en el metro

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, minimizó el intento de extorsión a un funcionario del metro por 278 mil pesos.

Presuntamente alguien llamó a la Dirección de Recursos Financieros y dijo que el director Guillermo Calderón tenía distintas deudas, por lo que se le hicieron tres transferencias a una cuenta de un banco por más de 270 mil pesos.

“No hubo problemas en términos reales”, señaló el jefe de Gobierno.

Al hablar sobre el tema, aseguró que:

“Son situaciones que suceden, pero el metro está trabajando bien y no tuvimos ningún problema en términos reales… No, o sea conocemos luego lo que sucede por vía telefónica o por mensajes o cuestiones así, pero digamos que también las instituciones se protegen para que no suceda”.

Por otra parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el próximo domingo 9 de julio, será la apertura del segundo tramo de la Línea 12 del metro, de la estación Atlalilco a la estación Periférico Oriente.

Dijo que las pruebas con trenes en este tramo continúan y que los detalles de la reapertura de este tramo elevado se van a dar a conocer en los próximos días.

“Sí, de todas maneras lo importante es ver que en efecto todo se haya realizado, entonces es fundamental todas estas pruebas que se están haciendo en estos días, son fundamentales, se han estado haciendo las pruebas, han salido bien, pero bueno ya informarán ellos que tienen todos los detalles del proceso que se está realizando, pero sigue avanzando y se está trabajando”, afirmó.