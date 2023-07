Se baja Alejandro Murat de la contienda presidencial

El ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, “se bajó” de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, por considerar que el método de selección deja más dudas que certezas.

A través de un video mensaje subido a su cuenta de Twitter, Murat Hinojosa indicó que como aspirante siempre planteó un proyecto amplio, incluyente, transparente y abierto y propuso un método de voto directo en las urnas.

Sin embargo, acusó que el método presentado por las dirigencias del PRI, PAN Y PRD deja más dudas que certezas.

“Hoy reconozco que hay un método y siempre que se avance en la democracia México gana, pero también congruente con mis convicciones y con mis principios debo reconocer que este método deja más dudas que certezas, es por eso que por respeto a todos los partidos políticos incluyendo mi partido y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso quiero informarles que decidido no participar, a quien lo decida hacer el mayor de los éxitos”.

Otro que también renuncio a sus “aspiraciones” a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, por considerar que las reglas “restan competitividad a los aspirantes externos sin partido”, en particular la recolección de 150 mil firmas, fue el ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter quien sin embargo al frente de este organismo siempre dijo que eran totalmente apartidistas.

También en su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos indicó que tiene incuestionable valor que las dirigencias partidarias del frente hayan renunciado a la tentación de elegir al candidato presidencial mediante los métodos tradicionales, sin embargo, consideró que el mecanismo tiene imperfecciones y riesgos jurídicos y políticos que en su valoración el método hace “extremadamente difícil” la participación de perfiles ciudadanos sin según él, militancia partidista.

“Por todo lo anterior, debo decir con claridad qué a pesar de con amplia trayectoria en la sociedad civil las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración no obstante ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria por eso y después de una profunda reflexión que decidido no inscribirme en el proceso lectivo al que convocó el frente amplio por México”, acusó el ex dirigente patronal.