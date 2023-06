Presentan a integrantes del Comité Organizador del Frente Amplio por México

Este jueves los dirigentes nacionales, Alejandro Moreno del PRI, Marko Cortés del PAN, y Jesús Zambrano del PRD, que conforman el Frente Amplio por México, presentaron a los integrantes del Comité Organizador y el Observatorio Ciudadano, quienes serán los encargados de todo el proceso para elegir este año al candidato o candidata presidencial para las elecciones del 2024.

El líder nacional del PAN aseguró que se trata de perfiles independientes y apartidistas, pero con gran experiencia en materia electoral.

El Comité está conformado por Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero electoral del INE; Luisa Alejandra Latapi y María Teresa González Luna, ex consejeras electorales del entonces IFE; Rodrigo Morales Manzanares, ex consejero electoral del IFE; Juan Manuel Herrero, quien fue director ejecutivo del Registro Federal de Electores en los años 90.

Además, el ex consejero del INE, Marco Antonio Baños y la ex consejera electoral Patricia McCarthy.

El exconsejero del INE, Marco Baños, informó que esta tarde se instala el Comité Organizador, conformado por los siete especialistas en materia electoral y dos representantes del PAN, PRI y PRD.

Falta por definir un conjunto amplio de reglas, que van desde cómo se va a publicitar el ejercicio, el esquema de rendición de cuentas, la fiscalización de los recursos y la integración de la lista de votantes, entre otros temas.

Por su parte, Alejandra Latapí, garantizó que este proceso da aliento al ánimo social y respuesta a las demandas ciudadanas para que sean parte fundamental de las decisiones más importantes en el futuro de este país.

Los líderes de los partidos políticos indicaron que dichos especialistas darán certeza y “piso parejo” a todo el proceso para elegir candidato o candidata presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD.