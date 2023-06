Investigan si asaltantes de Antara son del cártel de “El Marro”

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento no hay indicios de que los asaltantes a la joyería del centro comercial Antara pertenezcan a la banda de “El Marro”.

Es “prematuro” decir que los asaltantes son miembros del cártel del Marro, que opera en municipios del Estado de México y oriente de la ciudad, indicó García Harfuch, hasta el momento no tienen indicios de un posible vínculo.

“Al momento no los tenemos relacionados, sin embargo, no lo podemos descartar porque faltan personas por detener, está muy reciente el hecho, si bien hay un detenido y ya todos los vehículos que participaron están asegurados, lo cual nos permitió recabar varios indicios para obtener las identidades de los otros, tenemos que esperar a que avance un poco más de investigación, pero al momento no los tenemos relacionados”.