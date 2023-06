Antes que atender a secuestradores se debe liberar a víctimas: AMLO

Al afirmar que se seguirá investigando el caso, exigió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la liberación inmediata de los 16 trabajadores de Seguridad Pública de Ocozocualtla, que fueron secuestrados por un comando armado en Chiapas.

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que se investigará a los tres funcionarios de ese municipio que fueron denunciados por los plagiarlos y que piden su destitución.

"Salieron unos videos donde se acusa a funcionarios públicos, piden que se destituyan, nosotros lo que pensamos en este caso es primero que se libere a los detenidos, primero que se libere a los detenidos, sin ninguna condición, que se libere a los detenidos porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes".

Desde Palacio Nacional se comprometió a que las autoridades estatales y federales llevaran a cabo una investigación a fondo sobre este asunto.

"Vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos, vamos a investigarlo como investigamos todos los casos donde hay señalamientos de corrupción y o de cometerse ilícitos...Primero queremos que liberen porque ese no es el modo eso no lo vamos a aceptar".

Señaló que este es un asunto que no sólo interesa al gobierno estatal sino debe ser atendido por todos los mexicanos.

"Y nada que es un asunto de la autoridad local, no es de todos, que tiene que ver con todos, con la seguridad pública, con el gobierno federal y con todos los mexicanos, no podemos permitir eso, entonces ojalá y recapaciten y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos".

Al ser cuestionado sobre el grupo delictivo responsable, el Jefe del Ejecutivo Federal sólo se limitó en afirmar que se trata de un enfrentamiento entre dos bandas delictivas.