Por confrontación, secuestro de trabajadores de penal en Chiapas: AMLO

Con mensaje a delincuentes que ya no habrá impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ya se investiga y se da seguimiento al secuestro de 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas.

Durante la mañanera el Primer Mandatario enfatizó que la instrucción es que se rescate con vida a las víctimas y comentó que los hechos se debieron a una confrontación.

"No, no sabemos al parecer son confrontaciones, es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos pero pues no tiene por qué, bueno ni en el caso de ellos mismos, no tienen por qué hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que esta cumpliendo son su responsabilidad o de ciudadanos inocentes, eso lo deseamos y vamos a esperarnos".

López Obrador insistió en enviar un mensaje a los delincuentes asegurando que no habrá protección ni complicidad, sin dar mayores detalles, cambió la seriedad por el humor, refiriéndose a la existencia de muñecos conocidos como "Amlitos" y de inmediato se le compartió uno, que reporteros habían visto momentos antes de iniciar la conferencia.

"Lo mejor es que los liberen si no los voy a acusar con sus papás y sus abuelos, ya vieron que ya salió un amlito que habla y que dice, lo que diga mi dedito ¿tienes uno? A ver pásamelo, esto lo hago por los que viven de esto".

Se le cuestionó sobre el video donde uno de los cautivos expone la demanda del grupo de secuestradores para que renuncien el subsecretario de seguridad, Francisco Orantes, el director de la Policía Estatal Preventiva, Roberto Yahir Hernández y Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Fronteriza, sin embargo el Jefe del Ejecutivo Federal comentó que aún no sabía al respecto.