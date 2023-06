Confirma AMLO fallecimiento de ocho personas por altas temperatura

Aunque días anteriores negaba fallecimientos por las olas de calor que se han presentado en el país, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que ya son ocho las personas que han muerto a consecuencia de las altas temperaturas.

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud en lo que va del año se han registrado 487 casos; en 2022, 42 defunciones y mil 100 casos; y en 2021, 33 fallecimientos y 870 casos, ante ello durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario comentó que junio es el mes más caluroso en lo que va del año.

"Ocho en todo el año pero miren lo que pasó el año pasado, y en el 20, en el 20: 37 fallecidos por golpe de calor de acuerdo a estadísticas de salud, 33, 42, estos son los casos registrados y estos los fallecidos entonces sí hay una tendencia amarillista, alarmista con propósitos politiqueros".

Mientras tanto al comentar que es responsabilidad del gobierno garantizar el servicio de energía eléctrica, aseguró que a pesar del incremento en el consumo por la temporada de calor no afecta el suministro.

"Que no hay ningún problema que, ellos lo saben, nosotros somos los primeros interesados en saber qué está sucediendo porque imagínense que haya apagones, entonces si todavía no hay nada y hay este alarmismo entonces además que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica yo les digo no hay problema, es de rutina porque hay un margen siempre de reserva y se reduce porque hay más consumo pero no hay dificultad de nada, sin problema".

Y es que esta mañana, fue tema del "Quien es quien en las mentiras de la semana", la noticia que Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que entre las 19:44 y las 21:58 horas de este martes, el Sistema Interconectado Nacional estuvo en "Estado Operativo de Alerta" al registrar un margen de reserva operativa menor al 6 por ciento, sin embargo Ana Elizabeth García Vilchis destacó que la Comisión Federal de Electricidad garantizó el servicio para los más de 47 millones de usuarios destacando que con la ola de calor puede aumentar 5% más la demanda.