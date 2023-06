Desde que inició junio, los comentarios por el calor no han cesado "que está insoportable y no deja dormir", "que se siente bochornoso", etc; arrancamos el mes con la tercera ola de calor del año, así que si vives o vas a visitar la CDMX mejor carga con tu bloqueador, ropa holgada, lentes de sol y por si a caso una sombrilla, porque el clima está muy variado.

¿Tercera ola de calor?

Así es, a inicio de año se previeron 4 olas de calor y estamos en la tercera así que mejor sobrellevarlo porque durará hasta el 9 de junio, estimando temperaturas de los 28 a los 32 grados Celsius, por lo que el gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en las siguientes 12 alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Pero no sólo es en la CDMX, esta ola llegará a más estados de la República mexicana:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC siempre nos cuida, así que emitió recomendaciones para no pasar por un peligroso golpe de calor, hay qué mantenerse frescos, bien hidratados, procurar estar en la sombra si salimos y no confiarnos con la comida de la calle, pues suele ser más peligrosa en estas temporadas porque se puede echar a perder más rápido, ocasionando problemas estomacales.

Ante el pronóstico de altas temperaturas en la capital del país, recuerda:



🟡Usa bloqueador

🟡Utiliza gafas y gorra

🟡Mantente hidratado

🟡No exponerse al sol por tiempo prolongado

🟡Evita comer en la vía pública#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/GNeeV6XJiP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 6, 2023

No olvides a tu animal de compañía



Si tienes animales de compañía y los sacas a pasear, evita que sea entre las 10am y las 4pm que es cuando los rayos del sol están más fuertes con la radiación, procura llevarlos con zapatitos o protectores para sus patitas, pues el pavimento suele estar más caliente, siempre llevarles agua y no dejarlos encerrados en autos con las ventanas arriba.