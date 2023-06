Multarán acaparación y reventa de boletos con hasta 3.5 millones de pesos

Diputados aprueban regular la venta de boletos para espectáculos, conciertos y eventos masivos, con 24 votos a favor y 11 en contra; las reformas aplican a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Competencia Económica.

Esta iniciativa se discutirá en el Pleno de San Lázaro una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre.

El presidente de esta comisión legislativa, Jorge Izunza Armas, explicó que esta reforma busca proteger de todo tipo de fraudes, los derechos de los consumidores en la compra de boletos para espectáculos públicos, artísticos, culturales y deportivos a través de medios autorizados como internet o cualquier otra forma digital.

“Vamos a tratar de ver cómo podemos proteger al público de la reventa y cómo podemos generar condiciones para que los mexicanos cuando compren un boleto tengan la certeza de que no es un boleto clonado o falso, y denunciar a las páginas de internet que abusan del consumidor, muchas veces páginas internacionales, no son nacionales que venden boletos que cuando llegas al espectáculo no son válidos”.

A su vez, la diputada del PAN, Joanna Felipe Torres, una de las impulsoras de esta propuesta, precisó que está prohibida la reventa de los boletos y se deberá garantizar a los consumidores la entrada a los eventos o bien garantizar el reembolso total del dinero si el evento es cancelado por la razón que sea.

“Si el consumidor paga y hace un pago total de su boleto independientemente de que lo haga por vías digitales o de manera física en una taquilla o en una locación, se le tiene que regresar el total de su dinero. Nuestra iniciativa señalaba que tenía que ser en 10 días hábiles, consideramos que este tipo de empresas tienen todos los mecanismos y los protocolos necesarios y si no los tienen los tienen que implementar para poder realizar esta devolución del dinero, sin embargo, sabemos que aquí se propuso que sea en 30 días naturales, está bien pero que sí se realice la devolución total del dinero”.

Incluso, el dictamen aprobado en comisiones deja claro que la Profeco sancionará el acaparamiento de boletos y la reventa no autorizada de boletaje con multas que van de 895 pesos a 3.5 millones de pesos.