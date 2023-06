Yeidckol Polevnsky acusa a la dirigencia de Morena de violencia política

La diputada federal de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó a la dirigencia nacional de su partido de violencia política de género, al negarle la posibilidad de competir por la candidatura presidencial.

De hecho, advirtió que acudirá este viernes a inscribirse como aspirante para encabezar la defensa del Movimiento de Regeneración Nacional, e incluso recurrirá a las autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral para hacer valer su derecho a ser votada en el proceso interno.

“Claro que voy a acudir a inscribirme, por supuesto voy a hablar antes con Mario Delgado para explicarle que le debe dar su lugar a las mujeres, eso es un absurdo que no me autoricen a apuntarme y él dice ‘es que los otros ya van muy adelantados’, yo no he hecho ningún mitin ni he puesto espectaculares por todos lados, entonces, no entiendo de qué se trata”.

“Mira, haré todo lo necesario para estar inscrita, porque esa es una violación de derechos, porque es un insulto para las mujeres, es una violencia política de género definitivamente y es inaceptable lo que se está planteando”.

Antes de acudir a las instancias electorales necesarias, tratará de convencer al dirigente nacional morenista, Mario Delgado, para ser incluida como la séptima “corcholata”.

Yeidckol Polevnsky se quejó de ser víctima de fuego amigo, pues se ha desatado una nueva campaña negra para tratar de desprestigiarla y debilitarla, desde que se cambió el nombre hasta una acusación de lavado de dinero y otros señalamientos falsos.

“Dese el primer día comenzaron con una guerra sucia, que lo único que hace es que las mujeres y los militantes se indignen más, ayer afuera de mi casa había militantes esperándome, venían de diferentes estados diciéndome que me apoyaban porque están indignados, y la gente toma en cuenta todo este tipo de cosas ¿hay fuego amigo? Sí, fuego amigo”.

La diputada participó este jueves en una reunión de la Comisión de Economía donde recibió el espaldarazo de sus compañeros legisladores morenistas, incluido Emmanuel Reyes Carmona, operador político de Marcelo Ebrard.

Por su parte la diputade morenista, María Clemente García, apeló a la sensibilidad del dirigente nacional morenista, Mario Delgado, para que respete los derechos de Yeidckol Polevnsky y permita su partición en la contienda interna.