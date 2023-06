Va por México alista el método de selección del candidato presidencial

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, confirmó que, pasando los comicios de este fin de semana, junto con sus homólogos del PRD y el PRI, harán un anuncio importante sobre el método para seleccionar al candidato o candidata presidencial de la coalición Va por México.

Pidió calma y no incurrir en actos anticipados de campaña, como los aspirantes presidenciales de Morena, que violan la ley, y que los interesados de la oposición no deben caer en ese mismo juego.

“Nosotros estamos respetando la ley y les hemos dicho a los que aspiran pues que se muevan, que salgan ya de las conferencias y los foros, y vayan a las plazas y a las calles. Y ya estamos en la construcción de ello, de hecho, nos hemos estado reuniendo con los dirigentes de Va por México, hemos tenido reuniones con algunos actores de la sociedad civil, hemos recibido propuestas y estamos en la construcción de estas y que se pongan ciertos criterios de competitividad”.

Se busca un bloque opositor amplio, no solo del PRI, PAN, PRD y la sociedad organizada, sino con otros partidos como Movimiento Ciudadano (MC) al que insistentemente le han pedido rectificar su postura y unirse a la “verdadera oposición”, la alianza Va por México, y luchar “unidos contra el actual régimen autoritario y populista”.

“Nuestro objetivo sería que fuera una coalición no solo de tres partidos y la sociedad, sino que MC corrija y que podamos hacer una coalición aún más amplia... Quedamos que pasando el 4 de junio nos volveríamos a reunir, el objetivo es hacer una coalición lo más amplia posible, donde todo los que realmente somos opositores no sumemos y no le hagamos el trabajo sucio a Morena”.

A su vez, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno reiteró que en breve se definirá un método democrático, transparente, que se ajuste a la equidad y los procesos legales bajo un amplio consenso para elegir al mejor perfil.

“Ir a un método que nos de certeza, certeza, certidumbre, transparencia, equidad y competitividad y sobre todo un gran compromiso con la sociedad. Obviamente estamos definiendo tiempos, yo creo que deben tener preparación, capacidad, trayectoria, arraigo, hay muchos elementos que se tienen que sumar, obviamente la plataforma y el proyecto que estamos construyendo todos”.

Ambos dirigentes del PAN y el PRI, junto con el líder perredista Jesús Zambrano, participaron este viernes en la clausura de los trabajos de la reunión de la COPPPAL que se lleva a cabo en la Ciudad de México.