Dicen que este es el gobierno con más homicidios, sí… es una mala herencia

Al insistir que este no es como otros gobiernos, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia de seguridad de su gobierno y enfatizó que está dando buenos resultados.

Luego de que se dio a conocer que el mes de mayo ha sido el más violento en lo que va del año y que la presente administración ostenta el récord de más homicidios dolosos de los últimos años, el Primer Mandatario atribuyó eso a una mala herencia.

“Ahora nos dicen qué barbaridad el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron el país porque esta es una mala herencia en seguridad”.

López Obrador añadió que el homicidio se ha reducido en este sexenio, pero reconoció que es poco.

“Este año está bajando poco eh y todavía nos queda el año próximo que ya también están dando resultados los programas del Bienestar que son la base para poder pacificar al país, el atender a los jóvenes, que tengan oportunidades de estudio, de trabajo, el que mejoren las condiciones de vida, el que haya bienestar, mejores salarios, empleo, eso es lo que nos va a permitir vivir en una sociedad mejor y pacífica entonces sí hemos bajado el homicidio”.

Por cierto que aprovechó para explicar que el respaldar la propuesta de la madre buscadora, Delia Quiroga, quien se dijo a favor de “un pacto de paz” con los carteles de la delincuencia organizada para frenar las desapariciones en el país, aclaró que el Estado Mexicano no renuncia su responsabilidad.

“Claro que nosotros ayudamos todo lo que tiene que ver con la paz pero la responsabilidad de garantiza la paz, la tranquilidad es del Estado Mexicano y no podemos renunciar a eso, aclaro eso y vamos a seguir apoyando a las madres que están buscando a sus hijos, no hay en puerta otro plan”.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que no acepta las recomendaciones de organismos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos ya que ahora no es el gobierno el que violenta las garantías individuales.

“No acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil o la llamada sociedad civil o también de las supuestas organizaciones no gubernamentales y también defensoras de derechos humanos porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal y no somos iguales, estamos atendiendo a todos, no hay impunidad, cómo vamos a ser iguales si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodriguez y en el gobierno de Calderón el secretario era García Luna, entonces no he cambiado estamos garantizando que haya justicia”.

Y es que insistió que a diferencia de pasado, el gobierno de la República no está detrás de los carteles de la droga.