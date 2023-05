Nadie se va a rajar: Lenin Pérez no declinará por Morena

Luego de que la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciara que apoya la candidatura de Armando Guadiana, de Morena, el aspirante a la gubernatura por la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Lenin Pérez Rivera, responde que “nadie se va a rajar”.

Pérez Rivera subió a sus redes sociales un video en compañía de los candidatos a diputados de la alianza Rescatemos Coahuila, conformada por UDC y el PVEM, en el que declara que la dirigencia nacional del PVEM no consultó con su militancia antes de declinar en favor de Morena.

A los coahuilenses nadie de la Ciudad de México les dirá lo que tienen de hacer, aseguró el candidato, y está claro que la decisión fue tomada por unos cuantos que antepusieron sus intereses.

Pérez Rivera apuntó que el cambio del PVEM se debe a que los de Morena condicionaron a no ir juntos en las elecciones del 2024.

“No me asustan estas adversidades, siempre he enfrentado al sistema y les he ganado, no soy nuevo en esto, no me van a doblar, no voy a declinar, y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar”