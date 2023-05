AMLO podría entregar presidencia de Alianza del Pacífico a Chile

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no entregará la dirigencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte, presidenta de Perú, a pesar de las solicitudes que ella ha hecho al Primer Mandatario.

Después que el gobierno de Perú acusó a López Obrador de politizar la Alianza e ignorar los acuerdos, se dijo dispuesto a entregar el cargo al gobierno de Chile.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Gustavo Petro, presidente de Colombia no porque a él también lo declararon no grato, entonces se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia, mientras no haya normalidad en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”.

Le hará la propuesta a su homólogo chileno, Gabriel Boric a través de una carta.

“A lo mejor la semana que viene, sí, ya ojalá el Embajador de Chile en México ya le diga pues que voy a enviar la carta para que sepa, una carta para hacerlo formal, no hay ningún problema, no representa nada, ellos (Perú) usaron eso para tratar de defenderse de todas sus arbitrariedades, pero eso ya no funciona”.

Existe una necesidad de que en Perú haya nuevas elecciones para conformar un nuevo congreso, señaló López Obrador, el actual máximo cuenta con el 20% de aceptación de su población.

Agradeció a los legisladores que votaron en contra que lo declararan persona non grata el pasado lunes.

“Agradecerles a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o me consideraran no grato, hubo quienes votaron en contra de esa propuesta nada más que nos cepillaron”.

El pasado 18 de febrero el gobierno de Perú envió un comunicado en el que acusó que los trabajos de la alianza están paralizados, por la politización de la que es objeto por primera vez en su historia lo que ha impedido el avance en las negociaciones para el ingreso de nuevos miembros de la región.