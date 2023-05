Popocatépetl: Qué hacer con la ceniza volcánica; Estos son algunos usos

Puebla se está viendo rebasado por la cantidad de ceniza que cae en la ciudad, el gobierno de Eduardo Rivera en la capital, promueve una campaña para poder recolectar la mayoría de ceniza volcánica, en vez de tirarla a la basura y contamine más. Puedes recolectar y llevar tus kilos al Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), en la colonia Bugambilias, Puebla, donde hay un contenedor exclusivo para este material.

¿Beneficia llevarla a los contenedores?

Si te preocupa la contaminación, el medio ambiente y el entorno en que vives, sí. Es importante porque si la ceniza volcánica entra en contacto con otros residuos contaminará más de lo que ya lo hace. Pero si se reune y se entrega en los contenedores especiales, esta podrá ser utilizada como abono para nutrir las plantas de jardineras públicas.

Para las plantas no es tóxico, ya que tiene una alta concentración de minerales como:

Magnesio.

Azufre.

Silicatos.

Éstos le permiten retener la humedad, para así aprovechar los nutrientes.

¿Venta de ceniza volcánica del Popocatépetl?

Muchas personas en Facebook han demostrado el interés que ven de la caída de ceniza volcánica para generar ingresos. Desde un kilo en $11,000 pesos mexicanos, frascos en tiendas de souvenirs a $80.00 pesos mexicanos, trueques en florerías, donde ofrecen un descuento si les llevas cantidades específicas por descuento, hay quienes hasta hacen envíos de ceniza volcánica a toda la República.

Todo se está saliendo de control, tanto que se hace frecuente la llegada a hospitales por:

Rinitis alérgica.

Laringitis.

Conguntivitis.

Dermatitis por contacto.

Y es que la recolección y conserva de ceniza volcánica por mucho tiempo, tiene efectos dañinos en la salud. El gobierno insiste en llevarla a los contenedores y no utlizarla, o por lo menos no guardarla en sus casas.

Ceniza volcánica / Cuarto Oscuro

Más usos de la ceniza volcánica

Quizá los usos de las ceniza son más novedosos de lo que se cree:

Creación de ladrillos.

Materiales de construcción resistentes.

Para materiales de cerámica.

Aunque haya muchos posibles usos con la ceniza volcánica, no es viable hacerlo de manera "casera", pues el trato directo trae complicaciones con la salud, así que si tienes ceniza en tu fachada sugerimos que la lleves para la recolección y no te expongas a estarla tratando. Y recuerda que los usos antes mencionados, son por empresas con una investigación previa de qué componentes son compatibles y cuáles no.

