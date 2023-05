El canciller Marcelo Ebrard aseguró tenerlo todo para lograr el éxito como presidente de México, de hecho, se dijo confiado en que él será el candidato de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ en los comicios del 2014.

Al participar como invitado a la Convención Nacional del Partido Verde Ecologista de México, el funcionario rechazó que vaya abajo en las encuestas sobre las preferencias electorales de sus compañeros aspirantes de Morena, sostuvo que él va ganando por mucho.

Dijo que a diferencia de las otras “corcholatas” él tiene más experiencia y resultados que todo ellos. Cuestionado por uno de los asistentes a la convención del Partido Verde, Marcelo Ebrard resaltó que sabe gobernar porque está mejor preparado para ser presidente, así lo demuestran su experiencia y resultados.

“Tenemos todos para tener éxito y yo estoy preparado para hacer esa tarea, yo sé cómo hacerlo, y vamos ganando por mucho, no te apures, que no te estresen. ¿qué lo diferencia de los demás para ser presidente? – Número uno, la experiencia que yo tengo no la tiene ninguno de los demás, y los resultados, por eso ganamos el Premio al Mejor Alcalde en el 2010. Puede oírse presuntuoso, pero tú me provocaste, eso es todo, compáranos y ponlo en una balanza y vas a ver el peso diferente”.

El ex jefe del Gobierno capitalino, presumió que tiene más de 40 años como funcionario público y enlistó algunos de sus logros en los diferentes cargos de la administración pública.

“Llevo 42 años trabajando por, para y con México, desde el sismo del 85 en la reconstrucción hasta ahora conseguí las vacunas de la pandemia, fue a negociar con Trump cuando nos quería poner aranceles. Hay que prepararnos hoy porque ya sabemos lo que va a pasar mañana, para hacerle frente a quienes nos amenacen. Estar preparados para la adversidad, así como también para cuando el viento esté a nuestro favor, ser generosos cuando ganamos y ser firmes y tener templanza cuando todo está en contra”.

Marcelo Ebrard dijo que, de llegar a ser presidente de México, impulsará mayor seguridad pública, mejor educación y ampliar la clase media, elevar salarios, y reducir drásticamente la pobreza extrema.

Por cierto, que, en entrevista previa a su participación en el foro del PVEM, el canciller dijo que la decisión de enviar al ex gobernador de Hidalgo, el priista Omar Fayad como embajador de México en Israel, la dará a conocer el presidente López Obrador.