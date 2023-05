Venta de Citi a Grupo México no se dio por falta de garantías: AMLO

El cambio en la venta de Citigoup no tuvo relación con la negociación que mantiene su gobierno con Grupo México por el rescate de vías de Ferrosur, apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al asegurar que están fuertes las finanzas públicas del país, reiteró el interés de su gobierno de adquirir CitiBanamex, en caso que no se logren acuerdos como el que concluyó con Grupo México de Germán Larrea.

El presidente explicó que los representantes de Citigroup indicaron al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que Grupo México no brindó las garantías que necesitaban.

“Que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías, es un asunto entre ellos, y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos, si no quieren vender vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad porque nosotros sí necesitamos un banco y era una oportunidad, es una oportunidad”.

Ante la noticia que Citigroup detuvo la venta a un solo jugador, y la abrirá al mercado bursátil esperando que la oferta pública Inicial sea en 2025, el Primer Mandatario indicó que su gobierno cuenta con tres mil millones de dólares y el resto podría abrirse a la sociedad.

“Tienen que pagar dos mil de impuestos, o sea dos mil millones de impuestos para la Hacienda Pública, quedan cinco mil millones de dólares, una sociedad público - privada donde el Gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer de hasta tres mil millones de dólares y dos mil que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos, ¿por qué? Porque es un buen negocio”.