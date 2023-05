Niega AMLO expropiación de las vías a Grupo México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, negó que la ocupación de tres tramos las vías férreas de la empresa Ferrosur, de Grupo México, por parte de la Secretaría de Marina haya sido una expropiación.

El dueño de Grupo México, quien tenía la concesión, pidió nueve mil 500 millones de pesos como indemnización, reveló López Obrador, y ya existía un acuerdo para recuperar la vía.

El presidente detalló que aproximadamente dos meses antes de la ocupación se llevó a cabo un evento donde asistieron un grupo de empresarios, y ahí se iba a firmar el decreto del retiro de la concesión, pero se pospuso.

“Le dije al secretario de Gobernación: no, no, no, no, no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, más bien es de mal gusto, ¿cómo va a venir a comer y ese día se da a conocer el decreto? No, además, quiero hablar con él, para ver si se llega a un acuerdo”, expuso el mandatario.