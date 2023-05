Muerte de migrantes en incendio no me quita el sueño: Francisco Garduño

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, señaló que lo sucedido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, no le quita el sueño y duerme tranquilo, porque él se ubicaba a mil 800 kilómetros de distancia en el momento del incendio, y tampoco piensa en renunciar a su puesto.

"Comisionado usted duerme tranquilo después de lo que pasé en Juárez...¿Yo? Sí yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso, no podía yo llegar en tres minutos en que se suscitó el accidente, en el cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del INM irresponsablemente no localizaron la llave", dijo ante representantes de diversos medios de comunicación.

Sobre la posibilidad de renunciar a su cargo para agilizar la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, Garduño dijo que las autoridades han priorizado la presunción de inocencia.

"El juez fue quien ordenó que no me podían revocar el cargo porque hay presunción de inocencia, pero algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron", destacó.

Sobre el posible "espaldarazo" que le pudiera dar el presidente Andrés Manuel López Obrador para sortear de mejor manera su proceso judicial, Garduño Yáñez aseguró que en esta administración no se utilizan las amistades para cuestiones judiciales o de trabajo.

"No conozco yo las decisiones del presidente y aquí no hay amistades porque es trabajo y yo soy un empleado del Ejecutivo", sostuvo al tiempo que reiteró que confía en el trabajo que están llevando los jueces en su proceso, por lo que respetará los tiempos de la investigación.