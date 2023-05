¡Te rajaste!, acusa el panista Santiago Creel a López Obrador

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, reprochó al presidente López Obrador haberlo retado a firmar una iniciativa conjunta para financiar becas escolares con el millonario fideicomiso de la Suprema Corte y después “rajarse” a dicho reto.

En redes sociales, el legislador panista difundió un video en el que acusa al titular del Ejecutivo federal de haber faltado a su palabra pues el reto estaba programado para este jueves, te rajaste, le reclamó.

“Andrés, me retaste y te rajaste. Hoy tengo muy claro que, o no sabes o se te olvidan tus palabras según te conviene, pero te explico algo que es básico: lo que se promete se cumple y aquí le digo al pueblo, a la gente, cómo debemos hacerle para que ya no destruyas más cosas a tu paso. Tus propuestas de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar becas demuestran tu profundo desconocimiento de la Constitución o de cómo debe de funcionar un buen gobierno”.

El diputado del blanquiazul y aspirante presidencial del PAN, le recordó que si elimina los fideicomisos de la Corte afectará a miles de familias de todo el personal del Poder Judicial.

“Si quieres desaparecer los fideicomisos tienes que cambiar la Constitución, y sabes bien que no te alcanza. Pero imaginemos que lo haces, ¿qué vas a decirle a las más de 50 mil familias que serían afectadas por tus caprichos? Para que sepas sí hay otras formas de obtener dinero para el programa de becas, por ejemplo, el enorme gasto de la oficina de la Presidencia que nadie sabe a dónde va”.

Le prometió que en los próximos días lo puede ir instruyendo para obtener más dinero para los estudiantes pobres.

“Entiende que el Poder Judicial es mucho más que las y los ministros de la Corte. La lealtad del Poder Judicial no debe ser al presidente, sino a México, a su Constitución y a sus leyes; entiendo por qué te rajaste, cuando quieras estoy listo para platicar”.

Santiago Creel y López Obrador han tenido diferendos en las últimas semanas, sobre todo luego que el legislador panista defendió al alcalde de Benito Juárez, el también panista Santiago Taboada, acusado de pertenecer al Cártel Inmobiliario, cuando Creel dijo “si tocas a uno nos tocas a todos”.