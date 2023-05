El presidente Andrés López Obrador negó que no se haya apoyado al equipo mexicano de nado artístico que ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística de Egipto.

Aseguró que muchas veces tiene que salir a aclarar algunas mentiras que se manejan en los medios de comunicación, como eso de que no se dio un sólo centavo de recursos públicos y que las propias nadadoras tuvieron que financiar su participación.

El tabasqueño señaló que 6 de las 10 nadadoras del equipo mexicano, forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que si recibieron los apoyos correspondientes.

Así expresó:

“Son de nado artístico, aprovecho para felicitarlas, porque sacaron el primer lugar, pero todos los medios vendido o alquilados que son la mayoría, ayer hablaron de que no se les dio recursos, nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos militarizando el deporte, así no AMLO, así no, jajaja. Tienen sus sueldos, sus viáticos y sus apoyos, pero dijeron a los medios que se habían costeado su viaje, porque ninguna institución las había apoyado. Entonces, tenemos que, todos los días, estar aclarando”.

El presidente desmintió también que haya corrupción en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), como se afirma en la nota principal del diario El Universal.

Explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías que se están aclarando, pero de ninguna manera hay corrupción en el Indep, “lo garantizo”, aseveró.

“El Universal es sensacionalista, alarmista y está en contra de nosotros, pero no hay ningún problema lo puedo garantizar. Voy a argumentar, si hay auditorías no significa que haya una irregularidad, porque no se presentó un documento y hay un plazo para arreglar las supuestas anomalías, porque al final se resuelven, se aclaran”.