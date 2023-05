Concierto de Rosalía superó expectativas económicas: Canaco-CDMX

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX), señala que con la presencia de la cantante Rosalía en el Zócalo capitalino el pasado fin de semana, se superaron las expectativas.

José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco-CDMX, afirmó que, pese a las críticas, este tipo de eventos públicos son positivos para el comercio y para la ciudad por los ingresos que se generan.

“En el tema de Rosalía, fue un fenómeno que nosotros esperábamos la generación de mil millones de pesos, y fueron mil 150 millones de pesos entre la gente que asistió al concierto y que gastó un promedio de 500 pesos desde la salida de su casa, hasta la llegada y lo que consumió, así como las terrazas, el sector hotelero”, afirmó el dirigente.

Hubo un mayor número de personas de lo previsto, puntualizó Rodríguez Cárdenas. La Canaco-CDMX estimaba 200 mil visitas, sin embargo, la cifra oficial de visitantes es de más de 280 personas distribuidas en todo el centro histórico.

Rodríguez Cárdenas se expresó así en el marco de un convenio del sector terciario de la capital, que firmó con la Sociedad de Autores y Compositores de México, con el cual promoverán entre afiliados de la CANIRAC, la Canaco-CDMX y la Asociación de Hoteles y Moteles de la capital del país, para que se comprometan a pagar la retribución por el uso de obras musicales a sus creadores.

En conferencia de prensa, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, señaló que para el cálculo de las tarifas, se toma en cuenta las características de los establecimientos, el grado y la forma de explotación de la música, así como la zona económica en la que se ubica el establecimiento.

Por su parte Germán González Bernal, presidente de CANIRAC, afirmó que las tarifas son justas y no representan una carga para los ingresos de los establecimientos.

“La tarifa que está establecida en este convenio, es muy proporcional al tamaño y a los ingresos de los restaurantes, es decir, de lo que se trata justo es, de pagar lo justo y que de alguna manera los restauranteros no se sientan agraviados, pero que si reconozcan mediante su pago, lo que la música aporta para los restaurantes… Conforme a los ingresos es muy menor, te estoy hablando de menos de un por ciento, es algo muy pequeño, pero si es muy importante que lo consideremos como uno de los insumos que tenemos que hacer, así como pagamos la electricidad o como pagamos el gas o como pagamos el servicio de fumigación, la música es súper importante para nuestros negocios”, enfatizó el presidente de la CANIRAC, Germán González Bernal.

Por su parte, José Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM), afirmó que en recientes juicios que se han entablado contra establecimientos, éstos han sido condenados a pagar hasta 40 por ciento de sus ingresos, pero se rechazó ejercer esa medida, ya que afirmó el objetivo no es afectar a los comercios, sino tener una retribución justa.

“No todos se adhieren con la facilidad que nosotros quisiéramos, por el simple hecho de tener un convenio, ayuda muchísimo, porque al final de cuentas no es lo mismo decirle al usuario que pague el derecho de autor, porque se lo dice a la sociedad de autores, a que se lo diga su líder… Ese es un esfuerzo para sensibilizar a los que no están pagando… Los usuarios que no pagaban nos vimos obligados como institución a realizar acciones legales… Ganamos en la corte, en donde condenaron a hoteleros, a bares, a discotecas, los condenaron por daños y perjuicios con el 40% del total de sus ingresos obtenidos durante el tiempo que duró el juicio, ocho o 10 años”, expuso el compositor.