Hay lanzada política contra Américo en Tamaulipas: AMLO

Cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador la difusión de noticias sobre la violencia en Tamaulipas en los últimos días, señalando que es parte de una política lanzada en contra del gobernador de la entidad Américo Villarreal.

Después que la mañana de este martes se reportaron 16 bloques en distintas zonas del estado, el Primer Mandatario cuestionó el motivo que dijo, tienen los medios al cuestionar al respecto.

"Qué estoy percibiendo que hay una lanzada política contra el gobernador Américo Villarreal no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay pero no ven cómo me respondieron ustedes... Y tamaulipas? Imagínense... yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la tierra caliente, en Guerrero, había 13 bloqueos y ni se enteraron ustedes... y ya se resolvió"

Mientras tanto el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval aseguro que no existen bloqueos de la delincuencia en San Fernando, como se denunció sobre todo en redes sociales.

"no hay bloqueos, si existieron algunos fueron retirados por personal de seguridad del estado y fuerzas federales, no hay agresiones, hubo una persona que fue atacada a la 7 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa, es la única agresión que se tiene registrada, no hay agresión en contra de las autoridades, el tema fue atendido por la mesa de seguridad".

Lo que sí hay dijo, es una operación con 17 bases del ejército y con militares presentes junto a elementos de la Guardia Nacional sumando en total 710 encargados de fortalecer la seguridad en regiones como Matamoros, Burgos entre otros.