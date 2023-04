Santiago Creel buscará candidatura presidencial

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, no descartó pedir licencia como legislador en los próximos meses para poder competir de lleno como aspirante presidencial de la coalición Va Por México.

Dijo estar decidido a buscar la candidatura primero por el PAN y después por el resto de los partidos que integran dicha alianza electoral.

“Si lo voy a hacer, estoy totalmente determinado, no voy a infringir la ley electoral como lo han hecho las corcholatas. Todavía no he decidido exactamente la fecha y nuestros intereses deben subordinarse al interés general, no, no podemos equivocarnos esta vez, entonces para mí si es un deber, así lo siento el poder estar frente y dar una batalla que quiero dar, que puedo dar y debo dar”.

Dijo que busca un gobierno de coalición, el primero que habría en México, y que no tiene temor alguno para enfrentar a otros aspirantes que llevan ya la delantera, pues cuenta con la experiencia y la formación suficiente para encabezar al gobierno federal.

El diputado panista dijo a sus adversarios como quieran quiero, casi casi dijo “al son que me toquen bailo”.

“Que vengan lo que venga, como quieran quiero y aquí estoy de frente. Yo lo que quiero es que al país le vaya mejor, tengo las ideas, la experiencia y la capacidad, me he formado toda mi vida en esto. Quiero aspirar a ser el presidente del país, pero primero va mi país, no mi interés. Y cuando lleguemos a enfrentar el 24, cambiemos el rumbo del país”

Santiago Creel reiteró que se inscribirá como aspirantes apenas su partido abra el registro y conformará un amplio polo opositor para comenzar desde ahora a colocar tabique sobre tabique para construir un bloque fuerte y competitivo.