Me dio el vaguido: AMLO reaparece tras dar positivo a Covid

Luego de tres días de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se contagió de Covid, subió en a redes sociales un video en el que dio detalles de su estado de salud.

López Obrador afirmó que se encuentra bien de salud, y que se le complicó el Covid por la gira que tuvo que atender por Veracruz, Quintana Roo y Chetumal, y sufrió de presión baja.

"Estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya, y con otros servidores públicos pues como que me quedé dormido, fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento, si tuvo esa situación de desmayo transitorio", reveló el Presidente.

El incidente no pasó a mayores, no tuvo repercusiones en el corazón ni en el cerebro expuso el mandatario, y fue trasladado en una ambulancia aérea.

“Empezaron las especulaciones, porque pues mis adversarios tienen mucha imaginación, y es como decirles ahora… decirles muerto que tu matáis o que vos matáis goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas”, expresó López Obrador.

Se aprovechó el tiempo para escribir dos discursos, el del día del trabajo y la Batalla de Puebla, apuntó el gobernante, y se ha mantenido al tanto de lo que ocurre en el país.

El mandatario manifestó que esta vez que se volvió a enfermar le llamó la atención el odio de algunas personas.

“Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio, no deberían de pensar así, no hay que desearle el mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo, y si es impresionante… y así hasta quienes ya me dieron por muerto”, puntualizó López Obrador.