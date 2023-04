Delfina Gómez suma a sus filas a líderes de PRI y PES en Chicoloapan

Cuatro dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Encuentro Social (PES) de Chicoloapan al movimiento encabezado por la candidata común a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, Delfina Gómez durante su visita en Chicoloapan.

Ari PatricK Mendiola Mondragón, ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras; y Pedro Norberto Díaz Ocampo, quien fuera alcalde de Zacualpan militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos liderazgos del partido Encuentro Social, Álvaro Carlos Avelar López, ex presidente municipal de Amecameca y Dagoberto Valdín Olivares, ex alcalde de Texcalyacac ambos de Encuentro Social ahora vuelcan sus esfuerzos por la candidatura de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”.

El coordinador de campaña de MORENA en el Edomex, Horacio Duarte Olivares, celebró este domingo, afirmando “Aquí en este gran movimiento, en esta candidatura común con el Partido del Trabajo, el Partido Verde y MORENA, también hemos decidido sumar a gente de buena voluntad, a ciudadanos que quieren sumarse al cambio verdadero que representa la maestra Delfina Gómez”.

Por su parte, Higinio Martínez Miranda, el delegado especial del CEN de MORENA confirmó que “hay una transformación, pues ya dejamos de hablar de la candidata, y ahora podemos hablar de la próxima gobernadora Delfina Gómez”; luego de la suma de liderazgos locales del PRI y PES a su movimiento.