Entre algunas frases, señalamientos y advertencias, se dio en el primer debate entre las candidatas al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia” y Alejandra del Moral de “Va por el Estado de México”.

Da inicio el 1er #DebateEdoMéx entre candidatas a la Gubernatura del Estado de México.@AlejandraDMV y @delfinagomeza expondrán sus propuestas sobre: Combate a la corrupción, Violencia de género, Servicios públicos y Cultura y recreación.



Desde el primer momento en el Instituto Electoral del Estado de México, las candidatas destacaron el contenido de lo que sería su discurso, en primer lugar Delfina Gómez se concentró en afirmar que es hora de decir adiós al Partido Revolucionario Institucional, mientras Alejandra del Moral pidió a los mexiquenses ver quién tiene mayor capacidad de gobernar.

“Esta elección se trata de elegir a la mujer que tiene la capacidad para llevar al gobierno los próximos seis años, claro que necesitamos un cambio, pero ellos son el cambio que destruye, destruye familias, destruye amistades y lo más grave, destruye comunidad, donde gobiernan siempre han entregado malos resultados, se justifican en el pasado, destruyendo el futuro, no caigan”.

Inicia el Bloque 1 del #DebateEdoMéx.

Las candidatas a la Gubernatura del Estado de México, @AlejandraDMV y @delfinagomeza, exponen sus propuestas en materia de Combate a la Corrupción.



La morenista aseguró que la corrupción es el principal problema en la entidad por lo que dijo se fortalecerá el sistema estatal en la materia y además se aplicarán sanciones a funcionarios que roben y se promoverá la ratificación o no de mandato. En su oportunidad, la priista revivió la sanción que el Tribunal Electoral hizo a Morena por retenciones salariales a empleados de Texcoco cuando Delfina era presidenta municipal, con apoyo de algunos de los presentes, Delfina recordó que no fue un fallo contra ella.

“Si lo analizas fue un fallo, que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Yo creo que ahí es donde empieza el error, se decía es que la maestra, por mí no ha pasado nada, y yo insisto y digo, demuestren pero el siguiente tema es violencia de género y mi respuesta es yo no tuve ninguna situación, si hubo una sanción de un partido”.

Da inicio el Bloque 2 del #DebateEdoMéx.



Síguelo y conoce las propuestas de las candidatas a la Gubernatura del Estado de México, @AlejandraDMV y @delfinagomeza, sobre Violencia de género.



Alejandra del Moral se inclinó en ofrecer transparencia en el gasto de los recursos y de los contratos que se realicen entre otras cosas. Respecto a la violencia de género se comprometió en tomar el asunto como personal para su erradicación y atención, además refirió que dedicará 10 mil elementos para combatir dicho delito, eso sí ofreció ayuda a su contendiente.

“Lo primero que quiero hacer es ayudarte Delfina, ayudarte a que te liberes de la opresión que ejercen tus jefes de campaña y de la violencia de no tomar tus propias decisiones, te tienes que liberar de esta frase que dice que "calladita te ves más bonita", de aquellos que no querían que vinieras, que no te dejan ir a entrevistas, que no te dejan salirte del guion o te manipulan para defender tus intereses porque todas las mujeres merecemos respeto”.

Comentando que primero verá cómo deja el gobierno actual a la entidad, Delfina propuso más policía de género y fortalecer la vinculación de cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte. En el tema de servicios públicos ambas propusieron más acceso al agua y acciones para su producción teniendo políticas públicas para su aprovechamiento, en caminos mientras Delfina presumió trabajar en el sur en regiones como San Felipe del Progreso, Alejandra le recordó que es región del norte. Al hablar de la cultura y recreación nuevamente aprovechó para reprochar a su adversaria la decisión de cerrar escuelas de tiempo completo.

“El espacio cultural por excelencia son para las niñas, niños y jóvenes es la escuela y tu Delfina, cuando fuiste secretaria de Educación cerraste las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, cerrar las escuelas de tiempo completo y estancias infantiles no sólo es un error, es una traición a las mujeres que trabajan, es verdaderamente una traición a las mujeres y esta decisión sólo la puede tomar alguien que no sabe lo que es trabajar y tener que dejar a tus hijos solos en la casa”.

Inicia el Bloque 4 del #DebateEdoMéx.

Las candidatas a la Gubernatura del Estado de México, @AlejandraDMV y @delfinagomeza, exponen sus propuestas sobre Cultura y recreación.



En respuesta la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, dio un “te entiendo” a Alejandra del Moral, por el resultado de las encuestas.

“La candidata del PRI se ha pasado todo el debate atacando, calumniando y saben qué pues la entiendo, entiendo su desesperación está 20 puntos abajo en todas las encuestas y no debe ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años, se acabó la corrupción del PRI”.

Para finalizar, Delfina uso el lenguaje inclusivo llamando a todas, todos y todes, llamando a no tener miedo porque dijo de ganar, continuarán los apoyos sin condicionamiento ni amenazas o presión alguna, la abanderada del PRI, Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática enfatizó que las encuestas no votan ni existe un resultado escrito en piedra.