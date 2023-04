"No se publicarán contratos de Sedena con Pegasus… Pentágono está espiando"

Siempre no habrá transparencia del gobierno federal en todos los temas, que considere de seguridad nacional. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que echó para atrás la instrucción dada en octubre de 2022 para que la Secretaría de Defensa Nacional, hiciera públicos los contratos que pudiera tener para la adquisición del servicio de espionaje Pegasus.

A pesar que el Primer Mandatario aseguró meses atrás que había decidido la publicación por convicciones y principios, este martes, indicó que ello no ocurrirá debido a que se detectó que el departamento de Defensa de Estados Unidos espía al gobierno mexicano para difundir información a través de diversos medios de comunicación.

"Tenemos ya que cuidar nuestra información, por seguridad nacional, ya tomé esa decisión.

-¿No se van a transparentar ya los contratos?

-No, y vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA... es parte de lo mismo... recientemente el Pentágono".

Al ser cuestionado sobre el informe de Citizen Lab que señaló que dos miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, fueron espiados con el malware en los meses de junio, julio y septiembre de 2022, López Obrador afirmó que se reservaran los datos que consideren de seguridad nacional, ya que sin dar detalles, enfatizó,algunos personajes espiados tienen relación con actos delictivos“Vinculados algunos, algunos con actividades ilícitas…

-Y si tienen pruebas ¿por qué no las presentan?

-Porque no vamos a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras, somos libres”.

Negó que esta acción signifique permanencia de opacidad a casos donde se involucra al ejército mexicano.

“No, no, no, hay facultades, las que establece la ley, si hay una información que se considere de seguridad nacional, no se tiene por qué, ya está establecido, es que nosotros habíamos dicho al principio que todo, pero se están metiendo”.

Insistió que esta protección se dará ante el respeto que debe existir a la soberanía de los países. Por otra parte aseguró que su administración ya cumplía con la determinación de la Suprema Corte que determinó este lunes que para cualquier tipo de intervención, debe existir una orden judicial.

“Decirles que lo que resolvió ayer la Corte, eso se respeta porque lo venimos haciendo, no se puede utilizar, ninguna acción de investigación, de inteligencia, si no hay una orden judicial”.

Pero no pudo detallar el número de ordenes que se hayan girado para ello. Desde Palacio Nacional se le preguntó si esta decisión incluye los viajes del secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y su familia de forma lujosa, sin embargo evitó dar respuesta