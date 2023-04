"Bajarán sueldos de funcionarios, recursos serán para el campo en Edomex"

En su gira proselitista la candidata de Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez propuso aplicar la austeridad republicana bajando los sueldos a los funcionarios del Estado de México, y asignando los recursos al campo mexiquense y a quienes menos ganen.

Desde Villa del Carbón, afirmó “Muchos quieren el poder, pero lo quieren para el beneficio propio, así que por amor al pueblo le vamos a bajar el sueldo a los que ganan más para dárselo a quienes ganan menos, como a nuestros campesinos y a empleados que perciben menos del salario mínimo”.

Frente a los más de dos mil seguidores, la maestra, aseguró que trabajara por la gente y que “el cambio no se trata sólo de cuestiones materiales. El cambio también se tiene que hacer en la actitud. Yo puedo tener una casa muy bonita el cualquier municipio, pero si no tengo valores ¿de qué me sirve?”.

Basada en el humanismo mexicano, Gómez Álvarez precisó que a través de su gobierno buscará mejorar el bienestar de todas y todos fortaleciendo los valores sociales y en el caso de la salud de los mexiquenses prometió el abastecimiento para brindar una atención de calidad.