Aprueban ley para negar cargos públicos a agresores y deudores alimentarios

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves con 455 votos a favor, cero abstenciones y 25 abstenciones, una añeja demanda del movimiento feminista, la iniciativa conocida como la Tres de Tres en materia de violencia, que busca sancionar con la pérdida de los derechos ciudadanos a los violentadores de mujeres.

Se trata de modificaciones a los artículos 30 y 102 de la Constitución para impedir que agresores de mujeres, acosadores en razón de género en el ámbito familiar, así como deudores de pensiones alimenticias sean funcionarios públicos o participen como candidatos a puestos de elección popular.

La diputada de Morena, Lidia García Anaya, quien fundamentó el dictamen, dijo que después de varios obstáculos finalmente se aprobó la histórica Ley Tres de Tres que pretende evitar que algún violentador llegue al poder y que no pueda ejercer ningún cargo en la administración pública cuando sea condenado, con sentencia firme, por algún delito de violencia de género.

Es decir, que los feminicidas, agresores, acosadores y deudores de pensiones alimentarias no puedan acceder al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ni a los organismos autónomos, así como en la administración pública de los tres órdenes de gobierno.

“Es un avance histórico en materia legal al prohibir el registro como candidato o candidata a algún cargo de elección popular para que no pueda ser nombrado para ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público fijando por ley los caso en que se pierden o suspenden los derechos como ciudadano”.

Por su parte, legisladora del PRI, Blanca Alcalá, dejó claro que este dictamen permitirá que ninguna persona violentadora pueda trabajar en ninguno de los tres niveles de gobierno.

“La Tres de Tres contra la violencia deberá ser norma en los tres poderes de la unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es tres de tres, porque deberá impactar en el gobierno federal, estatal o municipal. Nunca más permitiremos que algún agresor, un violentado o un deudor alimentario llegue a algún cargo que implica el ejercicio del poder público”.

Cabe mencionar que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció en contra de dicha ley, al sostener que se pude abusar de las sanciones contra presuntos agresores para eliminara a adversarios políticos, ya sean hombres y mujeres.

“Esta iniciativa no va a mover ni un milímetro la violencia en contra de las mujeres en las colonias, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades. Van a seguir siendo víctimas d esa violencia y sí se va a utilizar perversamente como se ha utilizado para sacra de toda actividad política a compañeros y compañeras, les recuerdo que el 20 por ciento de quienes están en el padrón de violenta dores son mujeres ,así que no crean que a ustedes no les va a tocar”.

La minuta de la ley Tres de Tres, fue turnada ya el Senado de la República para aprobarla lo antes posible.