Delfina Gómez registra su candidatura a la gubernatura del Edomex

Este domingo Delfina Gómez Álvarez se registró como candidata por la coalición de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la gubernatura del Estado de México, ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEM)

“Quiero comenzar diciéndoles que me siento muy honrada y agradecida por la confianza que me brinda Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y decirles que el representarlos como su candidata a gobernadora me enaltece, pero también me hace crear un compromiso que de verdad no les vamos a fallar. Acepto este honor con humildad y con un compromiso absoluto de trabajar sin descanso para que nuestra tierra mexiquense se llene aun mas de cambio y esperanza por el futuro que viene”, dijo.

Gómez recibió el respaldo y el acompañamiento de varios gobernadores de la 4T, entre los que estuvieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; Layda Sansores de Campeche; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Salomón Jara Cruz de Oaxaca; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, así como simpatizantes y militantes mexiquenses.