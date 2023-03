Lo que tienes que saber de Xavier López 'Chabelo'

El ícono de la televisión mexicana, Xavier López 'Chabelo', dejó huella en varias generaciones de niñas y niños de México, gracias a su programa "En familia" que se transmitió todos los domingos desde 1968 hasta 2015. Sin embargo, su carrera se extendió a muchos otros ámbitos.

Hizo doblaje para la película 'Coco'

En 2017 se estrenó la película 'Coco' que gira en torno al Día de Muertos en México. El actor tuvo una participación pequeña pero importante en esta exitosa cinta, al interpretar al Oficial de correcciones con el que llegan los protagonistas Héctor y Miguel por mal comportamiento.

Interpretó otros personajes en la televisión

Durante su participación en el programa "La carabina de Ambrosio", que transmitió televisa de 1978 a 1987, Xavier López interpretó a 'Guillo' el monaguillo, Chabelo Olsen y 'Pujitos', que era un muñeco de ventrílocuo que manifestaba su personalidad.

Su faceta como cantante

A lo largo de su trayectoria, Chabelo grabó´30 discos de corte infantil con una larga lista de temas que tuvieron mucho éxito y que interpretaba cada domingo durante la transmisión de su programa televisivo.

Tal vez una de las más recordadas sea "Yo soy Chabelo", con la que daba la bienvenida al público a su programa dominical, pero tambié destacan "Garabato colorado", "Adiós, Supermán", "El mundo al revés", "Si los niños gobernaran el mundo", "Perro lanudo", "Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?", entre muchas ortas más.

Recibió dos récord Guinness

La organización que verifica récords mundiales le otorgó en 2012 en reconocimiento por el programa infantil de mayor duración, cuando En familia cumplió 44 años al aire.

También lo reconoció por la interpretación del personaje Chabelo durante 57 años.

Agregó una palabra al diccionario

La palabra 'catafixia', que utilizaba en su programa durante sus concursos en los que se obsequiaban juguetes o premios, forma parte del Diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, cuyo significado es "el intercambio de un objeto por otro, sin que necesariamente importe el valor de ambos", destacando que se trata de una creación de Chabelo.

Tuvo su propio juguete



Chabelo fue un personaje tan popular que incluso tuvo su propio juguete, una figura que decía frases como: "Yo soy Chabelo, ¿quieres ser mi cuate?" o "Yo soy Chabelo y te quiero mucho".

Sin embargo, también se le atribuye parte de la gran popularidad que tuvo el juguete "Avalancha", pues formaba parte de los premios más deseados por los pequeños concursantes que acudían a su show.

Alertó a la niñez de los peligros con la campaña "Mucho ojo"

En los años 90, Xavier López formó parte de las figuras que participaron en la campaña "Mucho ojo" de Televisa, donde pedía a los niños estar atentos ante las promesas de regalos de personas adultas, ejemplificado con una mujer que le ofrece a una niña enseñarle unos perritos, pero sin pedir permiso.

"Mucho ojo, que no te engañen, lo que no se puede contar y se tiene que hacer a escondidas no puede ser bueno, es vergonzoso. Es un secreto feo que te hará sentir muy mal".

Cuando la menor rechaza la oferta, Chabelo exclamaba: ""¡Así se hace!, Tú vales muchos y mereces respeto, cuídate a ti mismo y ojo cuate, mucho ojo".

Tuvo una larga trayectoria en el cine



Xavier López Rodríguez "Chabelo" inició su carrera cinematográfica en 1957, con la película "Viaje a la luna", donde compartió créditos con Kitty de Hoyos, Sergio Corona, Alfonso Arau y Néstor de Barbosa, a la que le siguieron 30 cintas. En mancuerna con "Pepito" grabó cintas muy exitosas a principios de los 70, además de grabar con 'El Santo', La Chilindrina, entre otros.

Su último papel fue de corte dramático en la cinta "El complot Mongol", donde encarnó a un coronel que contrata a un asesino a sueldo, donde compartió créditos con Eugenio Derbez, Bárbara Mori y Damián Alcázar.

Su relación con Eugenio Derbez

En su juventud, Eugenio Derbez formó parte del programa 'En familia' donde daba vueltas a una tómbola y leía el premio que venía escrito en el papelito ganador, pero Chabelo lo despidió porque en una ocasión dio prioridad a otro proyecto y no a 'En familia'.

En 2019, compartieron créditos en la cinta "El complot mongol".

Aficionado del América

Xavier López siempre fue aficionado del Club América, y contaba que su amor por este equipo nació cuando tenía 9 años de edad, cuando vio un partido luego que regresó a la Ciudad de México desde Guanajuato, donde vivió los primeros años de su infancia.