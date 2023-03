Condicionó Chihuahua aparición de sacerdotes, con salida de Fuerzas Armadas

Propuestas indecorosas afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recibió el gobierno federal por parte del de Chihuahua para la localización de los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en junio de 2022 en una iglesia de la comunidad de Cerocahui, junto a un guía turístico.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario reveló que tras el crimen y el envío de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, la administración de la panista Maru Campos propuso la salida de dichos integrantes para que aparecieran los cuerpos de las víctimas que habían sido robados tras el ataque.

“Porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse y dijimos no… del gobierno de Chihuahua…

-Pero no fue ¿relacionado este funcionario con el crimen?

-No pero hay propuestas y uno decide si las acepta o no, hay propuestas indecorosas siempre, ya ves como son las cosas, hagan ustedes su trabajo, me refiero a los medios de los dueños y los más afamados periodistas”.

Tras confirmar la localización del cuerpo de José Noriel Portillo Gil "El Chueco", presunto asesino de padres jesuitas y un guía de turistas, López Obrador, insistió que se tiene la hipótesis que fue ejecutado con la finalidad que tras ello saldrían los uniformados.

“Lo ajusticiaron, también no sabemos, a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda e iban a salir los elementos que están ahí desde el primer día. ¿qué le digo a la gente de la Sierra? Que va a seguir la protección”.

Consideró que esto también sirve de informe al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) Guillermo Fernández-Maldonado, que dijo, ha criticado a su administración ante distintos actos violentos como desaparición de defensores de derechos humanos.

“Esto que estoy diciendo ahora, que no podía decirlo por razones de seguridad, es también un informe para el comisionado de derechos humanos de la ONU que sólo se ha dedicado a acusarnos, ojalá que tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa y que reconozca que ya no son los tiempos de antes”.

Recordó que además del hallazgo del Chueco, se suma la detención de otros integrantes de la banda delictiva a la que pertenecían.