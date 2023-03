Delfina Gómez encabeza encuestas para la gubernatura del Estado de México

Con motivo de medir las preferencias de los habitantes del Estado de México, rumbo a las elecciones de 2023, la encuestadora de investigación estratégica, análisis de opinión y mercado, Parametría, dio a conocer el resultado de una encuesta que se llevó a cabo del 19 al 22 de febrero y se realizó a personas de 18 años en adelante con credencial de elector vigente respecto a quién sería el o la candidata elegida para ocupar la gubernatura del Estado.

En los careos, la candidata por Morena, Delfina Gómez se colocó a la cabeza con 45%; detrás de ella quedó la candidata por el PRI, Alejandra del Moral con 25%; en tercer lugar se encuentra el candidato del PRD, Juan Zepeda con 9%; mientras que el 21% restante se divide entre personas que no contestaron, no saben o no tienen preferencia por ninguno de los candidatos.

A la personas encuestadas, se les preguntó “si hoy fuera la elección para gobernador del Estado de México y las únicas candidatas con posibilidades de ganar fueran Alejandra del Moral de la alianza PAN / PRI / PRD / Nueva Alianza y Delfina Gómez de la alianza MORENA / Partido Verde / Partido del Trabajo, ¿por cuál alianza o candidata votaría usted?”.

El 28% dijo que votaría por Alejandra del Moral del PAN / PRI / PRD / NA; el 57% votaría por Delfina Gómez de MORENA / PT / PVEM; y el restante 15% es una opinión dividida entre gente que no sabe, no contesta o no tiene preferencia por ninguna de las opciones.

Frente a la pregunta de si es mejor que siga gobernando el PRI o es mejor que gobierne otro partido, el 73% prefiere la gubernatura de otro partido y únicamente el 20% espera que siga gobernando el PRI.

Finalmente, se cuestionó la aprobación o desaprobación del desempeño de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo.

El presidente de la República, recibió un 51% de aprobación total frente a un 22% de desaprobación total.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, obtuvo una aprobación total del 34% frente a una desaprobación total de 24%.

El Gobernador actual del Estado de México, Alfredo del Mazo, tuvo una aprobación total de 20% frente a un 42% de total desaprobación.