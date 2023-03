Promueve amparo defensa de Lozoya para evitar juicio

La defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin informó que tramitaron un amparo, lo que impedirá que el juez que lleva la causa penal del caso Odebrecht, de apertura al juicio en contra del ex funcionario y su madre la señora Gilda Austin

El ex subprocurador general de la República Miguel Ontiveros Alonso abogado de Emilio Lozoya dijo:

“El día de hoy, en la mañana, promovimos un amparo, con la finalidad precisamente de que se determine la calidad de las víctimas, la calidad de las personas ofendidas y que se proceda a la reparación del daño, lo queremos es hacer una reparación del daño integral/ y que se ingrese a la cuenta debida para evitar algún algún conflicto posteriormente/ se presentó esa demanda de amparo con lo cual se abrirá un tiempo prudente pare concluir las negociaciones”, señaló el litigante.

Este día continúa la audiencia intermedia contra el ex funcionario y su madre acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

El viernes fue suspendida la audiencia, luego de qué no se llegó a un acuerdo para la reparación del daño y comenzaron exponerse las pruebas que se presentarían durante el juicio.

El abogado, dijo que Emilio Lozoya se mantienen en la postura de hacer una reparación del daño y alcanzar el criterio de oportunidad en el caso Odebrecht y también llegar a un acuerdo repertorio en la acusación de Agronitrogenados, una planta de fertilizantes chatarra que fue comprada por Pemex a sobreprecio.

Dijo que ya estuvieron a punto de firmar un acuerdo reparatorio, pero de última hora se canceló.

“Emilio Lozoya Austin solicita que se proceda a la reparación del daño En el caso odebrecht en el caso agronitrogenados le vamos a formular al señor juez de la causa y para lo cual solicitamos fecha y hora para los efectos que se señalen además a quien? y en qué cuenta ? depositar la reparación del daño que supera los 200 millones de pesos/ No solamente es una postura de esta defensa, sino que además también las autoridades están en el mismo ánimo, si no no hubiéramos venido hace ya algún tiempo/ Después de múltiples pláticas especialmente con Pemex . Ya teníamos además listo el acuerdo, y el convenio en el Marco en los dos casos, se suspendió una hora antes, no tenemos conocimiento de la razón por la cual”, puntualizó.

Hizo un llamado al presidente para que permita que se proceda a la firma del acuerdo reparatorio.