Dan el último adiós al actor Ignacio López Tarso en Bellas Artes

Con un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes cientos de personas, familiares y amigos dieron el último adiós al primer actor Ignacio López Tarso.

Nacido en un 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México, Ignacio López Tarso con una trayectoria de 70 años, nunca quiso dejar de trabajar, salvo cuando se vio obligado por enfermedades o la pandemia; incluso se adaptó a las redes sociales, al streaming y a las entrevistas por Zoom durante el aislamiento social, cuando recibió con alegría sus vacunas del COVID-19.

La tarde del sábado el actor falleció a la edad de 98 años, después de enfrentar una neumonía y ser hospitalizado. Pese a que permaneció varios días en terapia intermedia, su estado de salud desafortunadamente empeoró durante el fin de semana.

Su nieta Mariana Serrano externó el dolor de su familia ante la sensible pérdida del actor.

“Aunque ya no lo esperábamos siempre es muy doloroso, ya lo sabíamos, vivió su vida súper plena y finalmente la última semana fue complicado de salud, estuvo en un hospital, pero pues igual es un shock y duele mucho”, expresó la nieta del reconocido primer actor.

Antes de salir de la funeraria artistas cercanos a él lamentaron profundamente su partida como Sergio Klainer.

“Profundamente condolido por la partida de el más grande actor de los actores y habló de su grandeza, no sólo como actor, sino también como ser humano que me ha honrado con su amistad y con quien he tenido el privilegio de compartir el sagrado escenario y participar en una escena inolvidable en la película ‘La Generala", expresó con lágrimas el también actor.

El cantante y actor César Costa, también lamentó la partida del último de los grandes del cine nacional.

“Amigo queridísimo compartimos 4 años diarios trabajando en la ANDA y de ahí nació una amistad muy íntima muy cercana”, expresó César Costa.

Cuando el cuerpo del primer actor llegó al Palacio de Bellas Artes, un minuto de aplausos o tal vez un poco más, recibieron sus restos mortales. Lo esperaban ya personajes de la farándula y funcionarios del gobierno federal como la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

Fueron 9 los oradores quienes tomaron la palabra para despedir a un hombre que hizo de los escenarios su casa, infatigable y sencillo a diferencia de muchas estrellitas de hoy que deberían seguir este ejemplo.

La titular de Cultura del Gobierno a propósito de la ceremonia de la entrega del Óscar en Estados Unidos, recordó la cintra “Macario” protagonizada por Ignacio López Tarso y que estuvo nominada para ganar la preciada estatuilla dorada.

“Su rostro maestro es un ícono de las pantallas y de los escenarios, generaciones lo recordaremos por ‘Macario’ la primera película nominada al Óscar, un día como hoy es importante recordar la obra maestra de Roberto Gavaldón”, expresó Frausto Guerrero.

Después de la funcionaria le siguieron, aunque no en este orden las actrices Luisa Huertas, Tina French, Leticia Calderón, así como los actores Salvador Garcini, Sergio Corona, César Costa, así como sus nietos Mariana Serrano y Antonio Sánchez.

Acto seguido iniciaron las guaridas de honor en torno a su féretro.

Este lunes de las 11 de la mañana a las tres de la tarde en el Teatro San Jerónimo, Ignacio López Tarso recibirán un segundo homenaje para después ser cremado y sus cenizas ser depositadas al lado de las de su señora esposa Clara Aranda, según informó su hijo Juan Ignacio López Aranda, antes de partir de la funeraria al Palacio de Bellas Artes

“Hoy a Bellas Artes 6:45 a ocho y mañana de 11 en adelante hasta las 3 de la tarde”, dijo.