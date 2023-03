Congresista estadounidense increpa a Monreal por cárteles del narco

Daniel Reed Crenshaw, integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 2º distrito congresional de Texas y ex oficial SEAL de la Marina, cuestionó a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, si sirve a algún cártel del narcotráfico.

Lo anterior por el rechazo del presidente de la Junta de Coordinación Política a la iniciativa que presentó el legislador republicano en enero pasado, para que el Ejército estadounidense combata a los cárteles mexicanos que trafican con fentanilo y lo venden en su país.

Monreal publicó en Twitter su negativa a esta proposición por considerarla un ejemplo del uso político del combate al narcotráfico y una regresión a las épocas del intervencionismo.

"Como líder de la mayoría del @senadomexicano, expreso mi rechazo y preocupación ante la iniciativa presentada en enero de este año en el Congreso estadounidense por el legislador texano @DanCrenshawTX, la cual espero que sea desechada"

"Esa iniciativa es un ejemplo del uso político del combate al narcotráfico y, al mismo tiempo, representa una regresión a las épocas del intervencionismo, ya que propone autorizar al Ejecutivo de Estados Unidos el uso de la fuerza contra grupos criminales en México".

Crenshaw cuestionó los tuits de Monreal con otro tuit:

"Did the cartel leaders write this tweet for you?" (¿Los líderes del cártel escribieron este tuit por ti?"

